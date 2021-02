Ristoranti e centri fitness apriranno il 22 marzo?

SONDAGGIO Caricamento in corso ... I ristoranti dovrebbero riaprire a marzo? Sì, le chiusure fino ad ora adottate sono state sufficienti No, altrimenti arriverà una terza ondata E' una decisione che spetta al Consiglio federale Al massimo le terrazze Non so / altro [{"keyQ":"q_203a0h"}] Vota Risultati I ristoranti dovrebbero riaprire a marzo? Sì, le chiusure fino ad ora adottate sono state sufficienti 60% (254 voti) 60% No, altrimenti arriverà una terza ondata 14% (61 voti) 14% E' una decisione che spetta al Consiglio federale 10% (41 voti) 10% Al massimo le terrazze 13% (54 voti) 13% Non so / altro 3% (11 voti) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1494067,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1131371","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_203a0h":{"a":{"a_wmzfp8":"Sì, le chiusure fino ad ora adottate sono state sufficienti","a_grqhg6":"No, altrimenti arriverà una terza ondata","a_kk3umo":"E' una decisione che spetta al Consiglio federale","a_jivbz7":"Al massimo le terrazze","a_cmwect":"Non so / altro"},"q":"I ristoranti dovrebbero riaprire a marzo?","t":"0"}}}

ZURIGO - Il Consiglio federale vuole riaprire con cautela: il suo piano di uscita prevede che i ristoranti non possano tornare a mettere a disposizione l'area esterna prima del 1 aprile. E sempre a condizione che la situazione epidemiologica non si aggravi. L'allenamento per i centri fitness dovrebbe quindi essere nuovamente possibile alle stesse condizioni.

Tempi troppo lunghi questi, secondo i settori coinvolti, i cantoni, e ora anche per la maggioranza della commissione sanitaria del Consiglio nazionale. Quest'ultima vuole chiedere al Consiglio federale di riaprire ristoranti e centri fitness già a partire dal 22 marzo. Il limite massimo di clienti e dei posti a sedere per tavolo o la fissazione dell'orario di chiusura alle 22.00 verrebbero decisi dal Consiglio federale, a meno che non decida di delegare il compito ai Cantoni.

Dietro queste richieste c'è l'UDC, che da giorni fa pressing per degli allentamenti, anche attraverso la petizione “Stop lockdown” nella quale si chiedono la revoca dell’ordine di chiusura per ristoranti, bar, strutture ricreative e sportive che hanno allestito adeguati piani di protezione, la riapertura dei tutti i negozi «mantenendo le imperative misure igieniche» e tra le altre cose anche l’autorizzazione di eventi con piani di protezione sicuri e approvati.

Infine, tra le richieste del parlamento c'è pure l'immediata riaperture delle terrazze dei ristoranti, favorita dalla stagione primaverile ormai alle porte.