Altri 5'424 contagi e 303 ricoveri in Svizzera

BELLINZONA - Continua a rimanere difficile la situazione epidemiologica in Svizzera. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese si sono, infatti, registrati 5'424 nuovi casi di coronavirus. Allo stesso tempo, l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) ha segnalato 96 decessi e 303 ospedalizzazioni. Numeri questi che - come precisato ieri dagli esperti della Confederazione - non possono ancora suscitare ottimismo. «Le cifre sono più o meno quelle precedenti alle feste natalizie» - ricordava Patrick Mathys. «I dati attuali non dipingono un quadro chiaro della situazione poiché durante le festività sono stati effettuati meno test», precisava invece Linda Nartey. Appelli che non sono stati ascoltati dal Consiglio federale che proprio oggi ha deciso di lasciare invariate le misure anti-Covid-19 in vigore poiché non sussistono «criteri per un intervento più drastico».

Più di mille morti nelle ultime due settimane - Il totale dei casi negli ultimi quattordici giorni si assesta a 50'830, le ospedalizzazioni salgono a 1'689 e i morti a 1'018. Nell'ultima giornata sono stati effettuati 209'576 test, con una percentuale di positivi del 14% per i test PCR e del 10,6% per i test antigenici rapidi. Il tasso di riproduzione si attesta a 0,81, ma come ricordato ieri in conferenza stampa da Mathys, esso «va preso con le pinze».



Tio.ch / 20 minuti

Dati da inizio pandemia - Dall'inizio della pandemia, 447'905 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 3'615'035 tamponi effettuati in Svizzera. In totale si contano 7'005 decessi e il numero di persone ospedalizzate ha raggiunto 18'464.

In Svizzera si contano attualmente 26'569 persone in isolamento e 35'584 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A queste se ne aggiungono 3376 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena.

Oltre 23'000 casi in Ticino - Nel nostro cantone si sono registrati 310 nuovi casi, che portano il totale a 23'096. I morti sono invece nove, che fanno arrivare la somma a 768.