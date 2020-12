In Ticino 310 casi e 9 decessi in ventiquattro ore

BELLINZONA - Nelle ultime ventiquattro ore, in Ticino altre 310 persone sono risultate positive al coronavirus. Purtroppo si contano anche 9 nuovi decessi. È quanto fanno sapere oggi le autorità sanitarie cantonali.

Per 28 persone col coronavirus si è resa necessaria l'ospedalizzazione. Considerando che altri 25 pazienti sono stati dimessi, attualmente nelle strutture sanitarie del nostro cantone 373 letti sono occupati da malati di Covid-19 (si tratta di un calo di 3 unità rispetto a ieri, quando erano 376). Sono 43 i pazienti in terapia intensiva (nessuna variazione nelle ultime ventiquattro ore).

I nuovi decessi, come detto, sono 9. Il numero delle morti complessive legate al coronavirus sale così a quota 768.

Per quanto riguarda i contagi, secondo i dati del Cantone dall'inizio della pandemia in Ticino sono in totale 23'096. Per gli ultimi quattordici giorni, nel nostro cantone l'incidenza è di 916,1 casi ogni 100'000 abitanti.

Nelle case per anziani - Nelle ultime ventiquattro ore, nelle case per anziani ticinesi sono stati registrati 20 nuovi casi, come fa sapere l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Attualmente il totale dei residenti positivi al Covid-19 è 180, in diciotto strutture. Purtroppo tre residenti sono deceduti a causa del Covid-19. Altri sette residenti sono invece stati dichiarati guariti dalla malattia (dall'inizio della malattia siamo a quota 1'037).

L'andamento dei ricoveri - È ormai da diverse settimane che i numeri restano stabili, ma «troppo elevati» come affermato a più riprese da esperti e autorità. Anche sul fronte delle ospedalizzazioni - lo ha detto ieri Paolo Bianchi, direttore della Divisione della salute pubblica - è confermata la «stagnazione» con una media di circa trenta pazienti al giorno.

Sinora, la seconda ondata conta il ricovero di oltre 1'700 persone. Considerando che durante la prima erano 933, nei prossimi giorni si raggiungerà il doppio dei ricoveri rispetto alla scorsa primavera.

Nel frattempo mancano pochi giorni all'inizio della campagna di vaccinazione anche nel nostro cantone: si comincerà infatti il prossimo lunedì 4 gennaio con residenti e personale di case per anziani. Nel corso di tutto il mese di gennaio, il Ticino riceverà tre forniture di vaccino Pfizer/BioNtech per un totale di circa 17'000 dosi.