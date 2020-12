Merlani: «Alcuni collaboratori hanno espresso la volontà di non vaccinarsi»

Merlani: «Attualmente siamo confrontati anche con una certa stanchezza del personale. C'è una tenacia e una resilienza che mi fa commuovere ogni giorno. Abbiamo organizzato una turnistica per farli stancare un po' meno e per garantirgli qualche giorno di vacanza. Per non farli crollare. Attualmente il 10% poi è confrontato con la malattia personale. Sembra poco, ma sono cifre che hanno un impatto sulla gestione. Confidiamo nel vaccino. Altro problema i nosocomi, siamo stati costretti a chiudere per le visite per salvaguardare la salute di pazienti e di chi ci lavora».