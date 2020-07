Vende il formaggio come Emmentaler, ma non lo è: casaro condannato a 5 anni

SAN GALLO - Un casaro sangallese è stato condannato oggi dal Tribunale cantonale a cinque anni e tre mesi di carcere per aver venduto 3'500 tonnellate di formaggio dichiarandolo illegalmente come Emmentaler. In prima istanza, nel luglio 2017, gli erano stati inflitti solamente tre anni di detenzione, di cui la metà da scontare.

Il 52enne è stato riconosciuto colpevole di truffa per mestiere, appropriazione indebita qualificata e vari altri reati. Con la vendita di formaggio taroccato, il casaro intendeva risanare debiti milionari. La sentenza non è ancora passata in giudicato.