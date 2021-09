Il presidente: «La pista si chiama (per ora) con orgoglio Gottardo Arena»

AMBRÌ - Prima della partita di National League fra Ambrì e Friborgo, il presidente biancoblù Filippo Lombardi ha inaugurato la nuova pista, che per il momento si chiamerà Gottardo Arena.

Si è indubbiamente trattato di un giorno molto importante per il popolo sopracenerino: «Benvenuti nella nostra nuova casa comune, quella che per ora si chiama con orgoglio Gottardo Arena», sono state le parole del presidente leventinese. «Grazie anche a tutti, giovani e veterani, che hanno voluto salutare oggi pomeriggio ancora una volta la magnifica Valascia, dove hanno vissuto tante emozioni. L'11 settembre del 2001, esattamente vent'anni fa, uno dei piu odiosi attentati distruggeva le torri gemelli di New York, provocando migliaia di vittime, alle quali ne sono seguite molte altre(...). Ai morti di quell'11 settembre va questa sera un nostro doveroso ricordo, perché sappiamo che dove l'odio divide, lo sport unisce. Non abbiamo scelto noi questa data, il calendario lo stila la Lega, ma a tutti coloro che ci consigliavano di evitarla, vorrei rispondere oggi che questa coincidenza è un segnale fortissimo. Nello stesso giorno in cui 20 anni fa vinceva chi vuole distruggere, oggi vince chi vuole costruire. E non vince solo un presidente o una società, ma una valle, una regione, un popolo intero che crede nei suoi valori, nella sua identità e nella sua unità(...)».

