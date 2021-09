HCAP, con il corteo dei tifosi si "riparte" dalla nuova struttura

AMBRì - È tutto pronto per l'esordio stagionale casalingo di National League dell'Ambrì. I leventinesi scenderanno infatti in pista fra qualche ora (19.45) contro il Friborgo e saranno accolti per la prima volta nella nuova struttura, costruita in soli 22 mesi di lavoro.

Intanto - come si può vedere nella foto gallery - i tifosi si sono radunati alla Valascia, inaugurata nel lontano 1959 e attualmente in fase di smantellamento. Per l'occasione i supporters hanno deciso di recarsi nella nuova casa a piedi, inneggiando alla loro squadra del cuore e sventolando bandiere durante tutto il percorso.

Ti-press (Alessandro Crinari)