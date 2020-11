Ambrì, in palio c'è la semifinale

Rinviato l'unico incontro di campionato in programma nel fine settimana – venerdì in casa contro il Langnau – l'Ambrì scenderà in pista questa sera nell'incontro valido per i quarti di finale di Coppa Svizzera.

La formazione biancoblù – che ha potuto beneficiare di qualche giorno in più rispetto agli avversari per preparare il match – ospiterà il Friborgo alla Valascia (ore 20.15) e per l'occasione l'head-coach dei padroni di casa Luca Cereda dovrebbe poter nuovamente contare sui servigi di capitan Elias Bianchi e di Marco Müller. Ancora assenti invece Matt D'Agostini, Stanislav Horansky, Benjamin Conz, Isacco Dotti e Patrick Incir.

Ricordiamo che nel loro percorso i biancoblù hanno finora eliminato nell'ordine GCK Lions e Rapperswil, mentre dal canto suo il Friborgo ha avuto la meglio su Sierre e Visp. In questa stagione le due squadre si sono inoltre affrontate soltanto in un'occasione in campionato e a sorridere sono stati i burgundi (4-2).

Nella serata odierna verrà disputata anche un'altra partita, ovvero Langenthal-Zurigo, mentre domani sarà la volta di Ginevra-Losanna. I detentori del trofeo dell'Ajoie scenderanno infine sul ghiaccio amico lunedì 14 dicembre contro il Berna.

Ti-press (Samuel Golay)