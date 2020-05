Alessandro Chiesa cuoco (e macellaio) d'eccezione

Nella giornata odierna - venerdì 29 maggio - il Lugano ha emesso un comunicato riguardante l’associazione Circolo Anziani Pregassona nel quadro della campagna #FORZALUGANOFORZA.

Di seguito la notizia:

"Dopo aver consegnato 76 pizze lo scorso 8 maggio con il suo portiere Sandro Zurkirchen, l’Hockey Club Lugano ha omaggiato oggi per la seconda volta in poche settimane l’associazione Circolo Anziani Pregassona nel quadro della campagna #FORZALUGANOFORZA. Rispondendo con entusiasmo allo stimolo spontaneo di un’azienda locale, la società bianconera ha ospitato ancora una volta un cuoco d’eccezione nella cucina del Club’41 all’interno della Cornèr Arena. L’ambasciatore questa volta è un ticinese DOC come capitan Alessandro Chiesa, che ha voluto rubare i trucchi del mestiere vestendo i panni del macellaio, insaccando parte dei dieci chilogrammi di luganighetta offerti dalla storica Macelleria Luisoni nei propri locali di Molino Nuovo ed in seguito, insieme allo chef del Club 41, ha preparato risotto allo zafferano completando così il pasto tipico Ticinese destinato al Circolo.

Il nostro Capitano, ha poi partecipato alla consegna dei pasti caldi nella sede del Circolo Anziani Pregassona, destinati ai soci e ai richiedenti bisognosi di un aiuto tangibile e concreto. Così Alessandro Chiesa ha evidenziato lo spirito dell’iniziativa: «È un piacere fare un piccolo gesto di riconoscimento verso il Circolo Anziani di Pregassona e al contempo imparare qualcosa di nuovo grazie alla Macelleria Luisoni. Spero che il pranzo piacerà ai nostri amici del Circolo».

Queste invece le parole di Maria Grazia, direttrice del Circolo Anziani di Pregassona: «Sono molto contenta per gli anziani di Pregassona e per tutti i nostri soci per questo bellissimo gesto che HCL ha fatto».

Roberto Luisoni, titolare dell’omonima macelleria che ha aderito volontariamente all’iniziativa: «Abbiamo aderito con molto piacere a questa attività a favore del Circolo Anziani di Pregassona che si impegna a portare i pasti in casa degli anziani in questo momento particolare»”.

HCL