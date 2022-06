La Juventus monitora anche Manuel Akanji

In attesa della proposta che faccia saltare il banco e soddisfi la Juve, a Torino non perdono tempo e - nell’eventualità di cedere De Ligt - cercano un possibile sostituto. Il preferito resta Koulibaly del Napoli (ci sarà da convincere De Laurentiis…), ma intanto si pensa anche all’elvetico Manuel Akanji. Il difensore del Borussia Dortmund ha parecchi estimatori ed è valutato 30 milioni, nonostante un contratto in scadenza nel 2023. Proprio questo fattore potrebbe però portare ad uno sconto sostanzioso per la cessione del 26enne Nazionale rossocrociato.