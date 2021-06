Coppe europee, inizia una nuova era: tolta la regola del gol in trasferta

NYON - Nella giornata odierna - giovedì 24 giugno - la UEFA ha annunciato di aver deciso di togliere la regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni sotto la sua responsabilità, a partire dalla stagione 2021/2022.

Le segnature realizzate lontane dalle mura amiche non varranno di conseguenza più doppio, nel caso in cui il risultato sia combinato nel match di andata e in quello di ritorno. Se le due squadre in questione avranno dunque la stessa differenza reti nei due incontri disputati, andranno ai supplementari e poi eventualmente ai rigori.

Freshfocus, archivio