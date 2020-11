Ucraina sconfitta a tavolino, Svizzera salva

NYON - La Svizzera può tirare un bel sospiro di sollievo: nella prossima edizione giocherà nella "League A" della Nations League.

Per la partita che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 17 novembre - saltata in seguito ad alcuni casi di coronavirus in seno alla nazionale guidata in panchina da Shevchenko - l'Uefa ha stabilito che l'Ucraina è responsabile del mancato svolgimento della stessa.

Alla luce di ciò ne scaturisce di conseguenza il 3-0 a tavolino in favore della Svizzera, che così facendo supera in classifica la stessa Ucraina staccando la salvezza.

«Abbiamo preso atto della decisione - le parole del segretario generale dell'ASF Robert Breiter - Visto il momento particolare, prima dell’inizio della Nations League, l'Uefa aveva stabilito delle regole vincolanti. Queste sono state comunicate a tutte le Associazioni in agosto e l’odierna decisione è basata proprio su queste regole. Naturalmente saremmo stati più contenti a conquistare i tre punti sul campo. Saremmo stati pronti a giocare la partita. Ora l'Uefa ha deciso e siamo contenti che la Nati potrà giocare anche in futuro nella Lega A della Nations League».

