Rinforzo in difesa: il Chiasso ingaggia Affolter

CHIASSO - Rinforzo in difesa per il Chiasso di Raineri, che ha messo sotto contratto François Affolter. Il 29enne, che arriva ai momò da svincolato, vanta una lunga e importante carriera anche in Super League.

Ecco il comunicato del club rossoblù:

"FC Chiasso è lieta di comunicare di aver ingaggiato il calciatore svizzero François Affolter, 29 anni. Difensore centrale, è stato messo sotto contratto fino al 30 giugno 2021.

Affolter, che arriva a Chiasso da svincolato, vanta una lunga e importante carriera internazionale. Già nazionale rossocrociato, dalle giovanili alla nazionale maggiore, il difensore centrale nativo di Bienne ha esordito nella massima serie svizzera con lo Young Boys per poi alternare le stagioni in patria (anche al Lucerna e all’Aarau) con alcune significative esperienze internazionali, al Werder Brema in Germania e ai San José Earthquakes nella Major League Soccer nordamericana".