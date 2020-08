Via Carboni e Zichella, torna Raineri

CHIASSO - Ezequiel Carboni e Giovanni Zichella non sono più dei tesserati del FC Chiasso. A causare l’interruzione del rapporto con i due professionisti sono state delle dichiarazioni a mezzo stampa del direttore tecnico che, arrogandosi il diritto di “fare la formazione”, ha fatto precipitare la situazione.

Il club rossoblù ha ridisegnato il suo staff tecnico richiamando Baldo Raineri, che sarà assistito da Andrea Vitali nel ruolo di allenatore in seconda.

Di seguito i comunicati del club ticinese:

“FC Chiasso 2005 SA comunica di aver convenuto, dopo un confronto tra le parti e in accordo con le stesse, l’interruzione del rapporto di collaborazione con il signor Ezequiel Carboni e con il signor Giovanni Zichella, ai quali era stata affidata la guida tecnica del Club, rispettivamente nei ruoli di Direttore Tecnico e di allenatore della prima squadra.

Nel corso del confronto, la società ha avuto conferma della decisione del signor Zichella di non proseguire il rapporto con il Club e ha contestualmente preso atto della volontà del signor Carboni di rinunciare all’incarico di Direttore Tecnico, alla luce della mancanza della documentazione necessaria all’ottenimento delle autorizzazioni ad allenare. Si è pertanto convenuto, in accordo con le parti stesse, di procedere, in modo consensuale, alla interruzione del rapporto di collaborazione sia con il signor Carboni sia con il signor Zichella, per poter individuare altre e diverse soluzioni per lo staff tecnico del Club.”

"FC Chiasso 2005 SA comunica di aver affidato la guida tecnica del Club a Baldassarre “Baldo” Raineri. Il nuovo allenatore sarà assistito da Andrea Vitali nel ruolo di allenatore in seconda, dal professor Mattia Bianchi in qualità di preparatore atletico e dal preparatore dei portieri Lorenzo Colombo.

Si completa dunque lo staff tecnico della squadra rossoblù, che da lunedì 17 agosto ha ripreso la preparazione in vista della stagione 2020/2021 della Challenge League.

Con “Baldo” Raineri, 57 anni, già allenatore del Chiasso nel recente passato, il Club va sul sicuro, affidandosi ad un tecnico di provata esperienza e di indiscutibile conoscenza della categoria, ma soprattutto ad un uomo di grandi valori, il cui attaccamento ai colori rossoblù e al territorio rappresenta una garanzia in vista della ripartenza del campionato, che è già alle porte."

Ti-press (Flavio Monticelli)