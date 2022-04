Si parte con i "Migliori Sportivi Ticinesi 2022"

PAMBIO NORANCO - Conclusa l’edizione 2021 del concorso “Migliori Sportivi Ticinesi dell’anno”, vinta dal nuotatore Noè Ponti, gli organizzatori informano che sono ufficialmente aperte le candidature per l’edizione 2022, che proporrà diverse interessanti novità. Pubblico, società e federazioni sportive possono segnalare gli sportivi meritevoli per un eventuale inserimento nelle liste di voto entro il 25 maggio 2022 inviando una email a info@aiutosport.ch. Maggiori informazioni e criteri minimi di annuncio sono disponibili su www.aiutosport.ch.

Il concorso “Migliori Sportivi Ticinesi dell’anno” è organizzato dall’Associazione Aiuto Sport Ticino in collaborazione con il presenting partner RSI Sport.

Tra le principali novità anche un premio al/alla migliore giocatore/trice di squadra

I termini di annuncio degli sportivi sono stati ulteriormente ampliati per permettere a tutti (associazioni, federazioni e pubblico) di valutare chi candidare. Quest'anno le proposte dovranno dunque venire segnalate entro il 25 maggio, mentre il voto aprirà a giugno. In seguito vi saranno le consuete tre fasi di voto, l’ultimo periodo terminerà a ottobre. Grande novità è l'aggiunta di un premio alla migliore giocatrice e/o al miglior giocatore di squadra. In questo ambito una giuria neutrale designerà tra tutti i giocatori ticinesi di squadre di nazionale A la/il più meritevole. A seguito delle novità indicate sopra vi sono delle modifiche nel regolamento di candidatura che porterà quindi all'allestimento delle liste di voto degli sportivi votati dal pubblico. I candidati potranno essere solo sportivi di discipline individuali o di squadre con al massimo 4 componenti (ad esempio una staffetta nell'atletica o un'imbarcazione a 4 nel canottaggio).

Come candidare uno sportivo meritevole

Ogni persona, società o federazione sportiva può candidare uno sportivo meritevole scrivendo un’email a info@aiutosport.ch indicando nome, cognome, anno di nascita, disciplina, risultati più rilevanti ottenuti dallo sportivo negli ultimi mesi ed eventuali obiettivi per l’anno corrente. Una commissione valuterà in seguito (in base ai criteri illustrati sotto) il loro inserimento o meno nelle liste di voto del concorso. Gli sportivi sostenuti dell’Associazione Aiuto Sport Ticino vengono considerati automaticamente e non necessitano di una candidatura ufficiale.

Quali sportivi è possibile candidare

Il regolamento prevede un livello minimo per l’accettazione della candidatura: lo sportivo deve rientrare tra i primi 3 atleti della propria categoria e disciplina a livello nazionale, o per gli sport di squadra (massimo 4 componenti) è richiesta l’appartenenza alla squadra o élite nazionale. Sono previste due categorie: élite e giovani speranze (fino ai 20 anni, quindi fino l’anno di nascita 2003). Il numero massimo di candidati per categoria è di 30 nominativi, così come pure il numero di atleti per disciplina è limitato a due rappresentanti per sesso. In caso di più candidati della stessa disciplina, verrà data la priorità agli sportivi che a livello internazionale hanno ottenuto i risultati più rilevanti. L’ultimo termine per l’inoltro delle candidature è il 25 maggio 2022 ma, se le liste di voto non dovessero essere complete, ulteriori candidati potranno essere considerati fino al 30 giugno 2022.

Informazioni e candidature: www.aiutosport.ch - info@aiutosport.ch