Anna Veith (Fenninger): «È giunto il momento di fare qualcosa di nuovo»

Anna Veith (Fenninger) ha deciso di appendere ufficialmente gli sci al chiodo. In 14 stagioni di CdM l'austriaca ha vinto molto e nella sua bacheca può vantare - fra gli altri trofei - anche una medaglia d'oro olimpica nel Super-G a Sochi (2014), tre allori mondiali (supercombinata a Garmisch-Partenkirchen nel 2011; supergigante e slalom gigante a Vail/Beaver Creek nel 2015), oltre che due classifiche generali di Coppa del Mondo (2014 e 2015).

«Sono pronta per il prossimo capitolo», ha scritto proprio la Veith sul suo profilo Twitter (vedi allegato in fondo al testo). «Il mio cuore e la mia testa mi stanno dicendo che è giunto il momento di fare qualcosa di nuovo. E così, ho deciso di ritirarmi dalle gare di sci(...)»

I‘m ready for the next chapter. My heart and head are telling me it‘s time to do something new. And so, I have decided to retire from ski racing.



Skiing is my whole life. It has made me who I am today and will… https://t.co/HG0BwYhuT9