ACQUA POCA – Quando arriverà la pioggia ?

In Ticino non piove seriamente da mesi e la carenza di acqua sta ormai preoccupando tutti, anche i più refrattari fra gli scettici, nonostante le statistiche dicono che il 2003 è stato simile e che il 1921 ancora peggio. Quest’inverno, però, non ha praticamente nevicato, per cui manca anche l’apporto proveniente dallo scioglimento delle nevi! Molte aziende distributrici chiedono di usarla in modo parsimonioso, ma questa necessità viene talvolta poco recepita da chi preferisce il prato bello verde o la piscina di casa piena. Nonostante le chiare evidenze, la nostra mentalità rimane quella del “se pago uso come voglio”, senza rendersi conto – per ignoranza o strafottenza – che il clima sta cambiando rapidamente. Estati torride, inverni miti e precipitazioni scarse o concentrate su brevi periodi, diventeranno la futura normalità.