Lugano quanto sei bella da percorrere liberamente

Sono stati giorni di sole e temperature primaverili per fare una passeggiata sul fantastico lungolago pedonalizzato di Lugano, oltre ad essere una camminata “anti stress” muoversi in mezzo alla strada liberamente rende fieri del nostro paesaggio, voglia di scoprire anche ogni anfratto del Centro di Lugano. Siamo fortunati e ricordiamocelo sempre, poiché poche località hanno questo beneficio, con un lago, montagne verdi e palazzi signorili.

Comunque, giusto pensare che di domenica ce lo si può permettere e non è che ci sia questo gran traffico a Lugano, sarebbe molto diverso negli altri giorni settimanali.

Diverse sono state, nel fine settimana, le animazioni per turisti e cittadini in Piazza Manzoni, concertini e musica popolare spontanea (ricordo anche le strimpellate dei tirabüscion e il mitico Jörg), molti giochi liberi per i bambini in piazza ed erano decine le bancarelle da Riva Giocondo Albertolli a Riva Vincenzo Vela fino al LAC, giornate come detto da favola e in cui il turista si è sentito a proprio agio.

Nota forse dolente, tuttavia, la parte dei commercianti che purtroppo hanno deciso durante i giorni interessati di rimanere chiusi, non penso sia sensato voler essere attrattivi e non concedere qualcosa.

Per il resto avanti così, nelle prossime settimane il lungolago cittadino sarà dunque chiuso al traffico (dalle 8.30 alle 20) nelle seguenti domeniche: 24 aprile, 1. maggio, 8 maggio e 22 maggio.

Il Municipio ci deve credere, ed osare di più, come da nostra interrogazione politica nel rendere pedonalizzabile in modo permanente il lungolago almeno la domenica.

Quanti sei bella Lugano…. Con il lungolago libero.