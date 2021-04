PLR Riviera sostiene in modo convinto Alberto Pellanda quale Sindaco

Il PLR Riviera ritiene che Alberto Pellanda, forte della sua pluridecennale esperienza nella conduzione della cosa pubblica, sia il candidato migliore e idoneo per condurre l’Esecutivo del Comune anche per gli anni avvenire.

Alberto è conosciuto per essere una persona vicina alla popolazione, attenta ai suoi bisogni e profonda conoscitrice del territorio e delle sue peculiarità, anche visto il suo percorso politico, partito dal Consiglio Comunale di Osogna, passando dal Municipio ed il Sindacato, per poi essere eletto come Vicesindaco e Sindaco del nostro comune di Riviera. La sua conoscenza dei dossier è pertanto completa, con una visione non solo attuale, bensì anche storica di quanto fatto fino ad oggi, che gli permettono di avere un quadro completo per traghettare il comune verso il futuro.

Da sempre il PLR ritiene importante dare valore alle persone, mettendo come priorità l'interesse del bene del Comune e della sua cittadinanza e al momento attuale, viste l'esperienza e le competenze, Alberto si presenta come la soluzione migliore. Come è stato fino ad oggi, la continuità della leadership nell’Esecutivo permetterebbe nei prossimi anni di proseguire e completare al meglio e rapidamente gli importanti progetti in corso e iniziarne di nuovi, come pure ottimizzare e affinare gli ultimi regolamenti Comunali. Tutto questo è ottenibile solo lavorando con dedizione, intrecciando consensi in Municipio, sostenendo la collegialità e il rispetto verso i colleghi, tutte qualità e peculiarità che Alberto ha già ampiamente dimostrato in passato.