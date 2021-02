Più attenzione e sicurezza ai nostri cittadini

Credo che un Comune al passo con i tempi debba garantire sicurezza ai propri cittadini e al territorio che lo circonda. Laddove è possibile dobbiamo rivolgere una maggiore attenzione alla popolazione e ascoltare i loro bisogni. Negli ultimi anni ci siamo mossi in questo senso.

Abbiamo voluto rinnovare un percorso di condivisione di principi fondamentali rivolti alla popolazione. Una serie di interventi mirati che hanno notevolmente garantito maggiore sicurezza al singolo e al territorio.

I pericoli naturali sono un’annosa questione per Gordola. La conformazione del nostro territorio favorisce la formazione di frane, il trasporto di flussi detritici. Questi eventi purtroppo spesso accadono in luoghi e momenti inattesi.

Questo è il caso del riale Carcale, da sempre tema spinoso. Negli ultimi anni – dopo la votazione del credito di oltre 2 milioni di franchi votato nel 2012 per mettere in sicurezza l’area – i lavori di contenimento sono stati ultimati e il banco di prova delle abbondanti precipitazioni dello scorso agosto ci ha dato ragione. L’intervento ha permesso di salvare molte case e infrastrutture da colate di detriti e allagamenti garantendo così maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Grazie al collega di Municipio Manfredi per aver fatto rispettare i termini di costruzione e di costo.

Un intervento simile è stato operato già negli anni 90 in zona Curriga con la creazione di una briglia di contenimento, per consentire la protezione delle zone di via Lupi e via Gaggiole, con un investimento di circa 2,5 milioni di franchi.

È mia ferma intenzione di intervenire in altri punti del Comune dove sovente si verificano casi analoghi. È il caso del riale Burio, fuoriuscito dai propri argini per ben tre volte creando danni ingenti. In passato la colata di fango è giunta fino alla farmacia Cassina. Credo che il Municipio si debba rimboccare le maniche e avallare progetti concreti e attuabili a tutela della sicurezza comunale in tempi brevi. So che parliamo di costi non da poco. Ma la vita delle persone vale più di qualche milione di franchi.

Come detto la sicurezza non passa solo dal territorio ma anche dalla tutela del singolo cittadino. In questo ambito la Polizia svolge un ruolo importante. Con il progetto di Polizia di prossimità abbiamo mantenuto un servizio di pattuglie presenti su tutto il territorio, sia a piedi, che in bicicletta, che in auto. Un progetto che ha avuto una rispondenza positiva e ha permesso un dialogo maggiore con la popolazione.

Durante il periodo scolastico vi sono delle giornate informative con lezioni mirate agli allievi delle elementari, sul corretto comportamento da avere lungo gli assi stradali, sull’attraversamento delle strade. L’anno precedente ho spinto fortemente per avere una giornata in merito all’angolo cieco dei mezzi pesanti, una giornata la quale i ragazzi delle scuole hanno apprezzato molto. Questo per garantire una maggior sicurezza sui percorsi casa-scuola.

Ma in questo ultimo periodo dobbiamo anche ricordare che la pandemia da Covid-19 si è prepotentemente insinuata nella vita di tutti i giorni. Ha imposto ritmi e stili di vita differenti.

Soprattutto agli anziani che si sono spesso sentiti soli, poiché dovevano isolarsi e proteggersi. Per questo motivo il mio Dicastero ha introdotto un servizio di contatto telefonico e in presenza per garantire loro vicinanza. E più in generale ha messo in atto un servizio informazione per fornire ragguagli a tutta la popolazione, per far sentire la vicinanza del Comune. Gordola c’è ed è presente anche in queste situazioni delicate. Come detto l’obiettivo primario di un Comune deve essere proprio quello di ascoltare i cittadini e dare loro risposte concrete. Questo è il mio motto, questo sono io.