Scooter che sta in piedi

Non è fantascienza, ma un modello realizzato dall’indiana Liger Mobility, start-up che s’è voluta lanciare nel settore delle self-balancing bike, ovvero delle due ruote in grado di restare in piedi da sé. Un’idea nata dalla necessità di porre rimedio ad un problema molto serio in India, ovvero gli incidenti mortali che hanno per vittime gli scooteristi: nella più grande repubblica democratica del mondo ogni anno sulle strade muoiono 120 persone per incidenti che coinvolgono dei motocicli. L’obiettivo della Liger Mobility era dunque quella di creare un mezzo di trasporto su due ruote che fosse più sicuro: il modello realizzato dalla casa indiana resta in perfetto equilibrio - come un ciclista in surplace - anche quando è fermo. Non solo: è dotato di un comando che gli permette di parcheggiare da solo e di muoversi verso la posizione GPS del proprietario attraverso comandi vocali. Un vero e proprio scooter del futuro.