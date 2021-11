I lingotti ticinesi di PAMP si fondono... con MKS

CASTEL SAN PIETRO / GINEVRA - L'azienda ticinese PAMP SA, raffineria e marchio leader nel settore dei lingotti con sede a Castel San Pietro, ha unito le forze con l'azienda di trading di metalli preziosi MKS SA, con sede a Ginevra. Così è nata la "MKS PAMP SA", per raggruppare i servizi di raffinazione, fabbricazione e commercio in un'offerta a 360 gradi.

L'azienda impiegherà circa 270 persone in tutta la Svizzera, di cui 200 in Ticino.

«La nuova entità sfrutterà l'esperienza commerciale e finanziaria di MKS e il know-how industriale di PAMP per rispondere alle esigenze e ai requisiti in continua evoluzione dei clienti» ha riferito la nuova MKS PAMP SA in un comunicato. Il brand dei prodotti PAMP - il marchio & le barre - rimarrà invariato.

«La succursale con sede a Castel San Pietro continuerà a rappresentare l'expertise produttiva e si concentrerà sullo sviluppo delle capacità e delle competenze dei dipendenti attraverso piani di formazione e sviluppo individuali» viene poi segnalato, con l'impresa che ha annunciato che resterà impegnata nella regione «attraverso il sostegno di iniziative locali, con la convinzione che solo continuando ad impegnarsi in un dialogo con gli stakeholder l’azienda possa creare valore condiviso».

Marwan Shakarchi è stato nominato come CEO dal Consiglio di amministrazione, con effetto immediato. «Mentre iniziamo un nuovo capitolo come MKS PAMP, vediamo come i nostri valori familiari ci hanno spinto come squadra a cercare sempre di superare gli standard più elevati. Oggi, siamo più che mai impegnati nella sostenibilità e nella promozione di pratiche responsabili e prodotti di qualità per le generazioni di oggi e di domani», ha dichiarato Shakarchi.

Uno sguardo dell'azienda è infatti rivolto anche agli standard di responsabilità: l'impresa ha annunciato che entro il 2030 ridurrà le emissioni di gas serra dalle sue operazioni e catene di approvvigionamento in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.