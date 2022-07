Adeguamento dei salari all'inflazione: c'è chi ha deciso di non aspettare

Alcune società hanno quindi deciso di non aspettare. Swisscom e l'assicuratore Zurich hanno già migliorato i salari in aprile, con aumenti che hanno riguardato quasi tutti gli impiegati. Presso Partners Group, una parte dei salariati avrà condizioni migliori a partire da questo mese. Altre aziende temporeggiano invece ancora. Migros e Coop, fra i più grandi datori di lavoro in Svizzera, attenderanno le discussioni con i partner sociali a fine ottobre o inizio novembre per applicare eventuali aumenti salariali. L'inflazione «sarà presa in considerazione», è stato fatto sapere.