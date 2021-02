Lombardia alle prese con una nuova variante: quella "scozzese"

MILANO - La Lombardia è tornata a vivere giorni complicati a causa del dilagare delle varianti del coronavirus. Ieri è stata stabilita l'istituzione di quattro micro-zone rosse in altrettanti comuni delle province di Brescia, Milano, Pavia e Varese, ma a preoccupare le autorità sanitarie c'è anche quella che appare come una nuova mutazione del Sars-CoV-2.

Guido Bertolaso, il super-consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, ha parlato dell'individuazione in provincia di Varese di un ceppo finora sconosciuto. «A questo punto sembra che abbiamo una variante delle varianti. Una variante inglese pare che abbia mutato e sembra che abbiamo una variante scozzese», ha dichiarato nel corso di un evento online, come riferisce oggi la stampa locale.

Questa ennesima mutazione del virus preoccupa i vertici regionali. «Ci stavamo domandando che cosa fare e che misure mettere in piedi» ha aggiunto Bertolaso.

Per il momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle caratteristiche di questa variante, come la sua capacità di diffusione.