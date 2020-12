La nuova variante del virus fa paura: collegamenti sospesi con il Regno Unito

LONDRA - È stata battezzata "la nuova variante del coronavirus". Le autorità del Regno Unito hanno scoperto una variante mutata del virus del Covid-19 che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più dal primo ministro Boris Johnson. E tutto questo fa paura. Tanto che molti Paesi stanno "chiudendo la strada" con il Regno Unito.

Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Paese fino al 1. gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con la nuova variante britannica del coronavirus. Pure il Belgio e l'Italia sospenderanno per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Il Belgio si sta altresì coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade.

Anche la Germania sospenderà i voli con la Gran Bretagna a partire da mezzanotte. Lo ha fatto sapere una fonte del governo tedesco. Segue il Lussemburgo, che sospende i voli da e per la Gran Bretagna. Il blocco - si legge sul sito del governo lussemburghese - scatta alla mezzanotte e durerà almeno 24 ore, in attesa di dati più ampi sul nuovo ceppo.

Il governo irlandese ha annunciato il blocco - per il momento per 48 ore - di tutti i collegamenti aerei e marittimi non essenziali con il Regno Unito. Il blocco, scrive l'Irish Times, inizierà a mezzanotte. Non ci saranno restrizioni agli spostamenti tra Repubblica di Irlanda ed Irlanda del Nord.

La Francia blocca i voli e gli altri collegamenti da e per il Regno Unito a partire dalla mezzanotte di oggi per almeno 48 ore. Lo ha annunciato il ministero dei trasporti francese. A cui ha fatto seguito anche l'Austria. Da lunedì stop ai voli anche in Repubblica Ceca, Lettonia e Bulgaria.

L'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC ha interrotto i collegamenti aerei tra la Svizzera e la Gran Bretagna e il Sudafrica a partire dalla mezzanotte di domenica 20 dicembre 2020, fino a nuovo avviso.

+50% in una settimana - Nel Regno Unito i casi di Covid-19 sono aumentati di oltre il 50% in una settimana. Lo sottolinea l'Independent dando la notizia della cifra record di contagi del paese in 24 ore con quasi 36'000 nuove infezioni registrate. La nuova variante del virus identificata in Gran Bretagna presenta molte mutazioni relative alla proteina Spike, che aiuta il virus a entrare nelle cellule. C'è una prova indiretta che la nuova variante del virus si diffonde più rapidamente.