Coronavirus: «La nuova variante è fuori controllo»

LONDRA - La nuova variante di SARS-CoV-2 individuata nel Regno Unito è «fuori controllo», ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. «Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo», ha affermato il politico conservatore parlando a Sky News.

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha fatto sapere di essere in stretto contatto con Londra per studiare più approfonditamente questa mutazione del nuovo coronavirus, rilevata per la prima volta in settembre. Benché dai dati disponibili risulti più facilmente trasmissibile, per il momento non parrebbe essere più letale né sussistono elementi che lascino supporre che sia resistente ai vaccini contro il Covid-19.

Nell'incertezza, diversi Paesi hanno sospeso temporaneamente i voli dal Regno Unito.

«Sappiamo che il terzo livello di restrizioni anti-Covid (del sistema britannico, ndr) funziona con la vecchia variante. Ma sappiamo che non funziona con la nuova variante, perché questa si diffonde con più facilità», ha spiegato Hancock come riporta il Guardian. Per questo sono state introdotte ulteriori restrizioni di movimento per l'area di Londra. Non è tuttavia detto che ci debba essere un confinamento a livello nazionale, ha aggiunto il ministro della Sanità britannico.

E ha concluso: «Sono molto preoccupato per l'NHS (il sistema sanitario pubblico britannico, ndr). Al momento ci sono poco più di 18'000 ricoveri per coronavirus negli ospedali pubblici, cioè poco al di sotto del numero che abbiamo raggiunto con il primo picco. Questa è un'altra ragione per cui è necessario che tutti rispettino le regole e si assumano delle responsabilità di persona».

Finiti biglietti ferroviari Londra-Parigi - I biglietti per i treni Eurostar da Londra a Parigi sono andati esauriti nel giro di un'ora dopo le indiscrezioni sul fatto che la Francia potrebbe sospendere gli arrivi dal Regno Unito. Lo riferisce il Guardian.

L'Italia si protegge - «Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione»: lo scrive il ministro della salute italiano Roberto Speranza in un post su Facebook.

«La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza».