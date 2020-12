Fuga da Londra prima del lockdown, mentre preoccupa la nuova variante del virus

LONDRA - Migliaia di persone "hanno sfidato il governo" e sono fuggite da Londra prima che alla mezzanotte scattasse il lockdown nella capitale britannica e nel sud-est dell'Inghilterra, affollando le stazioni e congestionando il traffico sulle strade in uscita.

Lo scrive stamani il tabloid The Sun, che nel suo proverbiale linguaggio colorito descrive alcune stazioni londinese come «zone di guerra».

Malgrado il capo dell'autorità sanitaria dell'Inghilterra, Chris Whitty, avesse ieri invitato gli inglesi a «disfare i bagagli, se li hanno fatti» proprio per evitare folle e assembramenti dopo l'annuncio ufficiale del lockdown da parte del primo ministro Boris Johnson, «in poche ore si sono create lunghe code sulle strade in uscita da Londra, specialmente sull'A40 verso ovest, e caotici affollamenti ai terminali ferroviari di persone che cercavano di evitare le nuove, dure restrizioni», scrive il Sun.

E così alla stazione di St. Pancras «centinaia di persone sono state filmate mentre correvano in direzione delle barriere per salire sui treni che lasciavano la capitale». Scene caotiche anche a Paddington e King's Cross.

Una pendolare che ha ripreso in video la folla a St Pancras ha dichiarato al tabloid che la scena le ha ricordato la caotica fine della Guerra del Vietnam, con il parapiglia per sfuggire ai Vietcong vittoriosi, chiamandola "L'ultimo treno in partenza da Saigon".

Nuova variante mutata - L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in «stretto contatto» con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid-19 che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa.

In un tweet l'agenzia Onu scrive di star condividendo le informazioni scientifiche con Londra e di essere impegnata a fornire tutti gli aggiornamenti agli altri stati membri e con la pubblica opinione, «man mano che apprendiamo delle caratteristiche di questa variante (del virus) e delle sue implicazioni».

Il vaccino «dovrebbe funzionare» - Per il capo dell'autorità sanitaria dell'Inghilterra, Chris Whitty, il vaccino anti-Covid deve indurre ottimismo anche se per ora è «solo una supposizione» che funzioni contro la nuova variante scoperta nel Regno Unito.

Benché non sia provato che la variante sia più letale, sebbene sia più facilmente trasmissibile, non esiste ancora alcun elemento che induca a pensare che possa essere resistente ai vaccini di cui si comincia in questi giorni la distribuzione.

«Credo che questa situazione peggiori le cose - ha detto ieri il professor Whitty in conferenza stampa, citato da Bbc -, ma ci sono cose che inducono all'ottimismo, come il vaccino in arrivo, sempre che il vaccino funzioni contro questa variante, che per il momento è solo una supposizione».

Lunghe restrizioni - Le nuove restrizioni entrate in vigore a mezzanotte potrebbero durare anche mesi, secondo il ministro della Sanità, Matt Hancock.

Intervistato da Sky News, Hancock ha detto che, «ora che sappiamo con quale velocità si diffonde questa nuova variante del virus, sarà molto difficile tenerlo sotto controllo fino a quando il vaccino non sarà ampiamente distribuito» nel Paese. «Si intravvede la luce in fondo al tunnel, ma ci aspettano mesi difficili».

Nell'intervista il ministro britannico ha detto che il governo, a fronte del virus mutato, ha agito «tempestivamente» e ha invitato chi vive nelle regioni interessate a «comportarsi come se avessero già il Covid».

Sospesi i voli - Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus.

Il ministero della Salute olandese «raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito».

Anche la Germania e la Francia potrebbero sospendere i voli dal Regno Unito per i timori di diffusione del virus. Berlino anche dal Sudafrica.

Pure il Belgio e l'Italia sospenderanno per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo, ripreso dai media locali.

«Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani», ha scritto il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, su Facebook. «Per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna».

Il Belgio si sta altresì coordinando anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino. Il premier ha quindi annunciato anche controlli sulle strade.

Contagi nel mondo - Ha superato quota 76 milioni il numero dei contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins.

I decessi totali sono stati oltre 1,68 milioni. Il paese più colpito in termini assoluti dal nuovo coronavirus restano gli Stati Uniti, con 17,6 milioni di casi e 315 mila morti. Seguono l'India e il Brasile.