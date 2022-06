Caso Epstein: vent'anni a Ghislaine Maxwell

Anche i potenti tremano - La Maxwell è stata posta negli ultimi giorni sotto sorveglianza anti-suicidio, per il timore che si possa togliere la vita come aveva fatto Epstein nel 2019. L'intera vicenda, dall'arresto del finanziere a quello della sua ex fidanzata, aveva fatto tremare il mondo del jet set tra le due sponde dell'Atlantico: nel giro della coppia c'erano personaggi come Bill Clinton, Bill Gates, Donald Trump e il principe Andrea, che ha pagato un indennizzo milionario per chiudere la causa per molestie intentatagli da Virginia Giuffre, una delle"prede" di Maxwell. Una causa che ha creato non poco imbarazzo nella corte inglese.