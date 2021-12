«Su quell'aereo ho trasportato diverse volte anche Bill Clinton»

NEW YORK - Era chiaramente «il numero 2» nella coppia ma, comunque, Ghislaine Maxwell «era quella che gestiva la stragrande maggioranza delle questioni finanziarie».

È entrato nel vivo oggi a New York il processo nei confronti della socia e compagna del magnate pedofilo Jeffry Epstein, con la deposizione del pilota del jet privato della coppia Lawrence Visoski, loro dipendente dal 1999 al 2019: «era lei che gestiva il borsellino, mi pagava e copriva le spese d'esercizio», ha raccontato l'uomo.

«La loro relazione andava di sicuro al di là del business, erano quasi una coppia anche se non li ho mai visti baciarsi o tenersi la mano», ha dichiarato davanti alla corte riferendosi ai due.

Visoski per il magnate ha volato almeno 1'000 volte, su diversi aerei, compreso quel Boeing 727 - soprannominato Lolita Express - diretto sull'isola caraibica di Litte St. James dove Epstein aveva un rifugio e dove è noto avvenissero le orge con le minorenni.

Su quell'aereo, inoltre, ci sarebbero salite diverse perone importanti compreso Bill Clinton: «l'ho trasportato diverse volte negli anni 2000», ha confermato aggiungendo, «per lui veniva preparato un catering speciale».

E per quanto riguarda le ragazze? «Non ne ho viste di non accompagnate che non avessero almeno 20 anni anche se non è che io sia mai andato a chiedere i documenti di chi saliva a bordo», ha continuato il pilota che ha confermato di non essere stato testimone di atti sessuali, a bordo, da parte di Epstein.

Interrogato su due delle vittime querelanti (Virginia Roberts Giuffre e l'anonima Jane) Visoski ha dichiarato di averle trasportate, ma - mostrandosi apparentemente confuso - ha sostenuto che erano in qualche modo diverse: «pensavo fosse più bassa» ha dichiarato di una, o «pensavo fosse più anziana» dell'altra.

