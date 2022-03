Contagi da record, ma la Germania rimuove quasi tutte le misure anti Covid

BERLINO - Nonostante i numeri record delle infezioni, il Parlamento federale tedesco ha approvato oggi la rimozione della maggior parte delle restrizioni legate alla pandemia. Contemporaneamente, nello stesso pacchetto, è stata approvata anche la nuova strategia di protezione anti Covid: ci saranno poche norme di base, mentre misure più severe saranno possibili solo nei punti più caldi, a livello di contagi.

Il progetto di legge della è stato approvato da 388 deputati, con 277 contrari e due astensioni. Se non fosse passato, tutte le precedenti restrizioni legate al Covid sarebbero scadute sabato.

Con quanto approvato oggi, rimarrà invece una protezione di base, che in sostanza prevede un obbligo di mascherina per i trasporti pubblici e per le strutture che ospitano persone vulnerabili. I Länder possono ordinare misure più severe solo per i cosiddetti «hotspot». Come misura transitoria - visto l'alto numero di casi - gli Stati possono ancora lasciare in vigore le regole valide finora, al massimo fino al 2 aprile.

«Un pasticcio»

La nuova legge - parecchio discussa e criticata - è un «difficile compromesso» della coalizione del Governo, ha ammesso venerdì il ministro federale della sanità Karl Lauterbach davanti ai parlamentari, come riportato dall'agenzia AFP. Tuttavia, «la nuova legge permette ancora un approccio mirato contro la pandemia» ha detto, in un discorso più volte interrotto dai fischi dell'opposizione, che ha definito la legge come un «pasticcio legislativo».

A tal riguardo, il deputato della CDU Tino Sorge la ritiene un pasticcio perché «troppo poco chiara»: «Gli stati federali non sanno come implementarla». Per la deputata del partito di sinistra Susanne Ferschl, visti i livelli record di infezioni, la legge invia il segnale sbagliato: «Non ci si può rilassare da 100 a quasi zero con questi numeri».

Poco prima del dibattito al Bundestag, il Robert Koch Institute ha riportato le ultime cifre relative al Covid, che hanno nuovamente sbaragliato i record precedenti. Nelle ultime 24 ore, 297'845 persone sono risultate positive al coronavirus in Germania.