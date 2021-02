Coronavirus: a Düsseldorf ora è vietato... fermarsi

DÜSSELDORF - Divieto di formare assembramenti, obbligo di portare la mascherina, coprifuoco: sono gli strumenti anti Covid-19 a disposizione delle autorità che in un anno di pandemia abbiamo ormai imparato a conoscere. Alle prese con un certo affollamento nei fine settimana, però, Düsseldorf ha deciso d'introdurre una misura abbastanza particolare: il "divieto di soffermarsi" ("Verweilverbot").

In vigore da oggi, la norma prevede che si debba essere sempre in movimento mentre ci si trova nelle aree centrali della città. «Le persone possono trovarsi nello spazio pubblico fintanto che avanzano e non si soffermano, nel senso di stare fermi in piedi a lungo, sedersi o per esempio stendersi su un prato», si legge in una nota del Comune. «Il divieto di soffermarsi sarà segnalato con più di 300 cartelli, che dovrebbero esse installati il più presto possibile», continua il comunicato.

La restrizione varrà nella Città Vecchia e sulle rive del Reno. Sarà in vigore il venerdì dalle 15 all'1 del giorno dopo e il sabato e la domenica dalle 10 all'1.

Come riferisce la Welt, simili orari sarebbero stati ideati per scongiurare ricorsi per mancanza di proporzionalità. La Città si sarebbe trovata costretta a introdurre il divieto di soffermarsi perché nei weekend molte persone affollerebbero il centro senza rispettare le distanze sociali, riporta WDR.