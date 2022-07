Locarno75: omaggiare i grandi e imparare «ad accogliere il cinema di domani»

Histoire(s) du cinéma - Gli omaggi ai grandi del passato sono contestualizzati in Histoire(s) du cinéma, che si muoverà trasversalmente durante i 10 giorni di Festival e prima (come nel caso di "Broken Blossoms". Ne fanno parte i film che omaggiano i premiati: "Meek's Cutoff" e "Night Moves" per Kelly Reichardt, "Get Out" e "Split" per Jason Blum, "Heart Of A Dog" e "Home Of The Brave" per Laurie Anderson", "Compartiment Tueurs" e "Un Homme De Trop" per Costa-Gavras", "City of Ghosts" e "Drugstore Cowboy" per Matt Dillon). Ma ci saranno anche capolavori restaurati del cinema svizzero come "Die Letzen Heimposamenter" di Yves Yersin ed Eduard Winiger e "The Writter Face" di Daniel Schmid, senza dimenticare altri film che appartengono alla storia della Settima arte.