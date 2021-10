«Non avrei mai pensato di diventare sindaco di Lugano»

LUGANO - «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio». Con la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi, da questa mattina Michele Foletti è ufficialmente il nuovo sindaco di Lugano.

«Quando nel 1992 sono entrato a Palazzo Civico come consigliere comunale, non avrei mai creduto di sedermi poi da questa parte come sindaco» ha esordito Foletti durante la cerimonia che ha avuto luogo questa mattina nella sala del Consiglio comunale di Lugano. «Spero di dare il meglio di me nei prossimi due anni e mezzo, entro la fine della legislatura, e aiutare tutta la città ad affrotnarfe i problemi che ci sono all'orizzonte ma anche a realizzare quei progetti che ci aiuteranno a costruire la Lugano del futuro».

Il nuovo sindaco ha ringraziato il Legislativo e i colleghi di Municipio per la fiducia che hanno riposto in lui negli ultimi mesi. E si è detto certo «che insieme riusciremo a portare avanti questa città nel migliore dei modi».

Nel pomeriggio, nell'ambito del consueto infopoint del Municipio di Lugano, sarà anche reso ufficialmente noto il nome del vicesindaco. Ma Foletti ha già svelato le carte in un'intervista rilasciata poco fa al Corriere del Ticino: ha confermato che il vice sarà il municipale PLR Roberto Badaracco.

Ti-Press (Francesca Agosta)