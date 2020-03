Pagare senza contatto: ora è più importante che mai

BELLINZONA - Mai come in questo periodo, il pagamento senza contanti è la soluzione più sicura per effettuare i propri acquisti. Pagare senza contatto, infatti, significa farlo senza rischiare il contagio da coronavirus. E in quest'ottica la polizia ha pubblicato sulla piattaforma card-security.ch un nuovo opuscolo informativo contenente vari consigli utili relativi a questa modalità di pagamento.

La procedura è in particolare indicata per le piccole spese. Per importi inferiori ai 40 franchi è infatti possibile utilizzare carte di credito e debito senza dover inserire il proprio pin.

A detta di Mark Witschi, capo della sezione Raccomandazioni di vaccinazione e misure di lotta dell’UFSP, i virus possono sopravvivere a lungo anche sulle banconote. Pagando senza contatto, è possibile limitare il contagio, offrendo pure maggiore protezione alle persone vulnerabili.