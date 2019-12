Attilio Bignasca lascia per problemi di salute

BELLINZONA - Attilio Bignasca lascia la carica in Gran Consiglio per «seri problemi di salute». Ad annunciarlo è stato lo stesso deputato leghista in una lettera che è stata letta in aula oggi pomeriggio. «Non mi fa piacere leggerla», ha anticipato Claudio Franscella.

«Seri problemi di salute mi costringono a rinunciare alla carica di deputato - ha scritto Bignasca -. Avrei voluto continuare anche durante questo quadriennio». E ha augurato a tutti un buon lavoro in Parlamento.

«Ricordo che Attilio Bignasca è stato anche presidente di Gran Consiglio e nostro collega per 24 anni - ha concluso il presidente - Gli auguro un pronto ristabilimento». Ne è seguito un lungo applauso in aula.