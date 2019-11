La tecnologia blockchain al Palazzo dei Congressi

LUGANO – “Blockchain Thought Leadership Conference” è la terza edizione della conferenza internazionale sulle applicazioni della tecnologia blockchain che Copernicus Asset Management SA e Pangea Blockchain Fund presentano, in collaborazione con FinLantern, il 19 novembre 2019 al Palazzo dei Congressi di Lugano, dalle ore 14.00, nel quadro del Lantern Fund Forum.

La blockchain è una rivoluzione di pensiero, prima ancora che tecnologica, che può essere vista come un grande registro digitale di transazioni o un’enorme banca dati condivisa a cui si possono aggiungere gradualmente nuovi blocchi, non è modificabile e la sua sicurezza è garantita dalla crittografia. Qualche funzione primaria di una blockchain può essere di certificare lo scambio di qualsiasi forma di merce, certificare la provenienza di un prodotto, tracciare ogni elemento di una produzione a catena, operare come fosse un notaio e vidimare un contratto, o rendere sicuri e non alterabili i voti espressi online. Il primo utilizzo, e il più noto, è il caso di Bitcoin, dove serve a verificare lo scambio di criptovaluta tra due utenti, ma si tratta solo di uno dei tanti possibili impieghi di questa struttura tecnologica.

Questo tema sarà oggetto di un’ampia discussione e approfondimenti nella terza edizione della “Blockchain Thought Leadership Conference”, proposta da Copernicus AM e Pangea Blockchain Fund.

All’incontro, di rilevante importanza per la piazza finanziaria, parteciperà Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia del Cantone Ticino.

I relatori saranno presentati da Maggie Rokkum-Testi, Executive Manager e Head of Strategic Investments di Copernicus Asset Management SA, coadiuvata da William Duplessie, cofondatore di Blockchain Investment Advisory Sagl, rispettivamente Investment Manager e Advisor di Pangea Blockchain Fund. Pangea è un fondo d’investimento dedicato gestito da Copernicus Asset Management, che investe in società che offrono servizi legati a blockchain o per i quali l’utilizzo della tecnologia ha una rilevanza strategica.

Tra gli oratori, David Moss Fondatore e CEO di StrongBlock, Fleur Heyns Co-fondatrice di Proof of Impact, Dejan Roljic fondatore e CEO di Eligma, Aleksander Leonard Larsen Chief Operating Officer di Axie Infinity dimostreranno varie soluzioni o esempi d’utilizzo della tecnologia.

Di particolare rilievo sono le partecipazioni di Martin Burgherr, Chief Client Officer di Sygnum, la prima banca ‘digitale’ in Svizzera che opera con criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum e Franchi svizzeri digitali; Lars Schlichting, Partner Kellerhals Carrard, che è vicepresidente per il Sud delle Alpi della Crypto Valley Association, la maggiore associazione blockchain su scala mondiale; Stefan Rust, CEO Bitcoin.com, che offre il più grande numero di wallets digitali nel mondo e promuove Bitcoin Cash, una versione evoluta di Bitcoin, con transazioni veloci, efficaci e a basso costo.

Una panel discussion sarà moderata da Kristina Lucrezia Cornèr di Cointelegraph, il principale media di blockchain e criptovalute, con Claudio Cecchini, Global Head Fund Services Division di Amicorp, che esporrà opportunità operative e aspetti critici d’investimenti in blockchain o assets sotto forma di token con Martin Burgherr, Lars Schlichting, e Maggie Rokkum-Testi.