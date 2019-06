Helsinn, Giorgio Calderari entra nel Consiglio d'Amministrazione

LUGANO - Helsinn, Gruppo farmaceutico svizzero specializzato nella realizzazione di prodotti oncologi, ha annunciato la nomina di Giorgio Calderari, General Manager e Chief Operating Officer del Gruppo, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Helsinn Holding SA, con effetto dal 19 giugno 2019.

Giorgio Calderari ha maturato una vasta esperienza nella gestione dello sviluppo di farmaci, nella gestione della supply chain e dei lanci di prodotto in tutto il mondo, ricoprendo ruoli di senior management negli impianti chimici (produzione per conto terzi), R&D, Business Development, Quality Manager e Chief Manufacturing Officer. Attualmente gestisce le operazioni dell’intero Gruppo Helsinn e fa parte del Consiglio di Amministrazione di alcune delle società affiliate con sede in Svizzera, in Irlanda, negli Stati Uniti ed in Cina.

Dal 2009 è Presidente dell’Associazione Farma Industria Ticino, che conta 31 aziende associate.

Inoltre, è membro dell’ufficio presidenziale della Camera di Commercio, Industria e Artigianato del Canton Ticino. Dal 2016 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centenario Banca Stato e di recente anche del Consiglio di Amministrazione della

SUPSI. Giorgio Calderari si è laureato in chimica e ha conseguito un dottorato di ricerca presso il

Politecnico Federale di Zurigo (ETH).

Helsinn annuncia inoltre che, dopo otto anni di servizio per il Consiglio di Amministrazione, Carlo Donati si è ritirato dal suo ruolo.