Il palo della luce va giù

CADENAZZO - Ha centrato in pieno un palo della luce, abbattendolo e terminando la corsa diversi metri più avanti, fuori dalla carreggiata. Un Suv con targhe ticinesi è stato protagonista di un rocambolesco incidente questa mattina attorno alle 9.10 in via San Gottardo a Cadenazzo.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dell'incrocio con via Camoghè, sulla corsia della strada cantonale in direzione Bellinzona. L'intervento della Polizia cantonale è ancora in corso e non sono note le condizioni dell'automobilista.

Nell'impatto il pilastro della luce è stato completamente divelto dal suolo, mentre un palo segnaletico è stato piegato in due dal veicolo, che ha riportato danni ingenti come mostrano le foto giunte in redazione.

Seguono aggiornamenti.

foto lettore