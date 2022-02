Pacco sospetto all'UBS di Chiasso: l'allarme è rientrato

CHIASSO - L'allarme era scattato poco prima delle undici per un pacco sospetto individuato nel parcheggio sotterraneo dell'edificio in cui ha sede la filiale UBS di Chiasso, in Piazza Bernasconi. Poco fa l'allarme è però rientrato: non c'erano pericoli. Lo hanno stabilito gli artificieri che erano rapidamente giunti sul posto.

A seguito della presenza del pacco sospetto (si trattava di una scatola di cartone da imballaggio chiusa), erano arrivate diverse pattuglie di polizia. Ed era stato evacuato il primo piano dello stabile, in cui si trovano anche una farmacia e un ristorante. L'area era stata messa in sicurezza.

In base alle verifiche effettuate dagli artificieri - come ha fatto sapere poco fa la polizia cantonale - la scatola non era pericolosa ed era priva di contenuto.

Ora l'operazione è dunque conclusa, ci conferma anche la municipale Sonia Colombo-Regazzoni, capodicastero Sicurezza pubblica. Lo stabile è dunque nuovamente accessibile. E anche l'area è stata riaperta.

Foto lettore tio/20minuti