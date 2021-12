Tamponamento sull'A2, auto distrutte

PERSONICO - Solo un tamponamento, ma molto violento. Tanto che i due veicoli coinvolti, praticamente distrutti, sono stati portati via con due carro attrezzi.

Lo schianto si è verificato attorno alle 19 di ieri, sull'autostrada A2 in direzione sud, all'altezza di Personico. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio degli inquirenti.

Al momento non è noto se vi siano stati o meno feriti. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di recupero, anche la Polizia (per le indagini di rito) e i Pompieri (per il recupero degli inquinanti persi e per la pulizia della strada).

FVR