Urto fra due auto nei pressi dello svincolo, tre feriti

BIASCA - Attorno alle 16.30, nei pressi dello svincolo autostradale di Biasca si è verificato un incidente della circolazione che ha coinvolto due veicoli.

Stando alle informazioni raccolte, il conducente di un'auto che circolava sull'A2 in direzione sud, ha imboccato l'uscita di Biasca per poi immettersi sulla strada Cantonale. In quel momento, un'altra vettura immatricolata in Ticino circolava sulla strada Cantonale in direzione di Iragna e il conducente non è riuscito a evitare l'impatto.

Sul posto, oltre alla Polizia, sono giunte due ambulanze di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde di Bellinzona, che hanno provveduto a trasportare i conducenti e un passeggero al pronto soccorso per un controllo.

A causa dell'incidente, il traffico nella zona è rimasto leggermente perturbato.

FVR / M. Franjo