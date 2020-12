Morte di Ermanno Sarra: assolti i due meccanici ticinesi

MAGADINO - Li avevano accusati di avere commesso errori nella manutenzione di quell’elicottero. Manutenzione che veniva svolta proprio a Magadino, dove i due erano impiegati presso la Eliticino. La loro "Odissea" è durata per nove lunghi anni. Fino all’esito del processo conclusosi di recente a Macerata, nelle Marche, in Italia. I due meccanici ticinesi che si erano occupati dell’elicottero di Ermanno Sarra, ex amministratore delegato del Gruppo Ospedaliero Ars Medica, sono stati assolti con formula piena.

Una data che non si dimentica – È venerdì 11 novembre del 2011 quando Sarra, appassionato di volo e pilota di una certa esperienza, precipita in un campo agricolo della località marchigiana di Cingoli. Con lui, a bordo, ci sono due amici e collaboratori. L’elicottero, un bimotore Augusta A109 E Powert, era proveniente da Roma ed era diretto a Falconara, in provincia di Ancona.

Una lunga serie di perizie – La vicenda, anche per la celebrità di Sarra, ebbe rilevanza internazionale ed è stata oggetto di una serie infinita di perizie e controperizie. Nei confronti dei due meccanici ticinesi si ipotizzarono i reati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo.



Cause non riconducibili ai due ticinesi – Particolare rilevanza venne data a un ipotetico incendio verificatosi a bordo dell’elicottero. Incendio non confermato dalla perizia decisiva presentata dalla difesa. L’atterraggio d’emergenza, poi tramutatosi in dramma, si sarebbe dunque verificato per cause non riconducibili ai due meccanici ticinesi, che oggi hanno 55 e 45 anni e per i quali era stata chiesta una condanna di due anni e mezzo.

Chi era Ermanno Sarra – Nato a Roma e cresciuto in Ticino, Sarra aveva 46 anni al momento del decesso. Era sposato ed era diventato genitore da poco tempo. Proveniva da una famiglia importante. A soli 24 anni, grazie in particolare al padre Silvano, si ritrovò ai vertici del Gruppo Ospedaliero Ars Medica. Era il 1989, anno di nascita della stessa azienda sanitaria.