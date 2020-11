«Già coinvolta in un'indagine legata al terrorismo»

Si fa sempre più plausibile la matrice terroristica dell'aggressione verificatasi oggi alla Manor di Lugano. In serata la Fedpol ha sottolineato, con un tweet, come la donna appaia in un'indagine di polizia del 2017 relativa al terrorismo jihadista.

Sebastian Kurz condanna il "terrore a Lugano" - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, intanto, ha espresso parole chiare su Twitter, in merito a quanto accaduto in Ticino. «Condanno l'attacco islamista di oggi a Lugano nel modo più deciso possibile», scrive. Quindi aggiunge: «Il mio pensiero va alle vittime, alle quali auguro una pronta e piena guarigione. Siamo con la Svizzera in questo momento difficile. Troveremo una risposta al terrorismo islamico in Europa e difenderemo i nostri valori», ha concluso taggando la consigliera federale Simonetta Sommaruga nel suo tweet.

E proprio Sommaruga ha telefonato in serata al Presidente del governo ticinese Norman Gobbi per esprimere il suo cordoglio per le donne colpite e per la popolazione ticinese.