Un positivo all'Istituto per anziani San Carlo

LOCARNO - Il Municipio di Locarno comunica che un residente della Casa San Carlo è risultato positivo al Covid-19.

La scoperta - si legge nella nota - ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dal protocollo, condivise con l'Ufficio del medico cantonale: i residenti e collaboratori che sono potenzialmente entrati in contatto con il soggetto positivo sono stati sottoposti a tampone. In attesa dei risultati dell'indagine ambientale, i residenti coinvolti sono stati invitati a rimanere nella propria camera, sottostando a misure di igiene rinforzate (MIR).

Al contempo, le attività di animazione e intrattenimento sono state momentaneamente sospese a scopo precauzionale, così come le visite da parte dei famigliari. La casa ha attivato il proprio reparto Covid, nella speranza che possa rimanere inutilizzato.

In conclusione, il Municipio e la Direzione dell’Istituto per anziani San Carlo esprimono la loro vicinanza alla persona coinvolta, a tutti i residenti e ai famigliari. «Un pensiero particolare va anche al personale dell'istituto per anziani per il lodevole impegno nell'attuale non facile conteso sanitario».