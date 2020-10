La salita che porta al Generoso è una giungla

MENDRISIO - La forza del vento che questa notte ha soffiato sul Ticino è stata particolarmente violenta del Mendrisiotto. Se nel Sopraceneri a destare particolare preoccupazione è stata soprattutto la pioggia, che ha fatto crescere a dismisura il livello dei fiumi (Ticino in primis), nella regione più a sud del Cantone è stato Eolo a causare i maggiori disagi.

A Riva San Vitale lo scirocco ha infatti divelto una tettoia, che in seguito ha distrutto un'auto. Ma non solo. Sulla strada che da Mendrisio sale in direzione del Monte Generoso il forte vento - con raffiche fino a 120 km/h - ha fatto cadere numerosi alberi, trasformando la carreggiata in una distesa di rami e foglie.

Sul posto si è quindi reso necessario l'intervento dei pompieri, che hanno bloccato la strada all'altezza del bivio per Cragno. Anche la Ferrovia del Monte Generoso è rimasta ostruita dalla vegetazione.

Strade chiuse in Valle di Muggio - Cambia il versante, ma non cambiano i disagi. La strada cantonale tra Casima e Monte (Valle di Muggio) è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, informa il TCS. A causa di alcuni alberi caduti non si circola nemmeno tra Muggio e Scudellate.

Danni anche a Vacallo - Il forte vento ha evidentemente causato danni anche in altre località momò. A Vacallo una pianta è stata letteralmente sradicata e solo per pochi centimetri non si è abbattuta su un'abitazione.

