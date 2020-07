Cucina in fiamme: evacuato uno stabile a Mendrisio

Il rogo è scoppiato stamani in un'abitazione in via Paolo Torriani a Mendrisio

Un'anziana avrebbe riportato una leggera intossicazione in un incendio divampato stamani poco prima delle 8.30 al primo piano di una palazzina in via Paolo Torriani a Mendrisio. Il rogo - lo riferisce la polizia cantonale - ha avuto origine in cucina.