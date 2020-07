Covid, 5 nuovi casi in Ticino

LUGANO - Ancora saliscendi. Anche se di poco. Dopo il singolo caso di ieri, la curva risale leggermente. Ma sono solo le oscillazioni alle quali ormai siamo abituati da settimane. Nelle ultime 24 ore, in buona sostanza, sono 5 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Ticino.



Salgono così a 3'381 i positivi in Ticino dall'arrivo del virus (25 febbraio), mentre le persone ospedalizzate restano al momento quattro, di cui una in terapia intensiva. Non si segnalano nuove ospedalizzazioni, e nessun nuovo decesso: l'ultimo in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

Nei giorni scorsi il grafico dei contagi ha continuato a oscillare, mantenendosi sulle cifre basse. Settimana scorsa erano stati registrati 26 casi in tutto, con un picco lunedì (10 casi).

