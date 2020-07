Covid in Ticino, 4 i nuovi positivi

BELLINZONA - Sono quattro i nuovi positivi al coronavirus. Dopo le cifre di ieri (che comprendevano i tamponi effettuati nel fine settimana), l'Ufficio del Medico Cantonale torna a fornire i numeri relativi agli strisci effettuati nelle ultime 24 ore per rilevare i nuovi contagi da Covid-19.

In occasione della conferenza stampa di presentazione della prima fase dei test sierologici effettuati in Ticino, il Medico Cantonale Giorgio Merlani ha precisato ieri che i dati in questi giorni potranno variare, anche sensibilmente, a seconda dell'evoluzione dei focolai identificati in Ticino. Al momento sono un paio quelli certi e uno al vaglio delle Autorità (si attendono i test). Complice l'episodio del "Woodstock" di Bellinzona, sono oltre 450 le persone residenti in Ticino che si trovano in quarantena preventiva.

Ciò nonostante i numeri restano abbastanza stabili e occorre pure precisare che, allo stato attuale, non vi sono più (in Ticino) ricoverati in ospedale per coronavirus.



Anche le ultime cifre relative ai contagi, quindi, fanno ben sperare non essendoci variazioni sensibili nella curva che potrebbero far pensare a una nuova diffusione del virus. Ricordiamo inoltre che il numero delle persone decedute rimane invariato, con l'ultimo decesso in Ticino che risale allo scorso 11 giugno.

I dati aggiornati a oggi - Dal 25 febbraio sono complessivamente 3'355 le persone risultate positive al test per il nuovo coronavirus nel nostro cantone. Le vittime restano 350. In totale i dimessi dagli ospedali dall'inizio dell'epidemia sono stati 915 (nessuno in più da ieri).