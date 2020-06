Bocche cucite sull'incidente, due agenti finiscono nei pasticci

Due agenti della polizia comunale Malcantone est sono stati recentemente denunciati e sono finiti sotto la lente del Ministero pubblico. Alla base ci sarebbe un episodio controverso verificatosi lo scorso 16 aprile a Bioggio, nella zona della Crespera. Più precisamente si tratterebbe di un incidente d'auto che la pattuglia avrebbe cercato di "sminuire" in una maniera non bene precisata.

Un rapporto poco chiaro – A fare scattare la denuncia, due colleghi della Cantonale che casualmente passavano da quel preciso punto in quel momento. Si era attorno alle 19. La pattuglia della Cantonale si accorge che qualcosa non quadra nel rapporto redatto dai due agenti della Comunale. In particolare sarebbe stato minimizzato l'incidente. Alcuni aspetti decisivi sarebbero stati omessi.



Alcol al volante – Sembra inoltre che la persona al volante avesse bevuto alcol. Dettaglio che non figurava sul resoconto iniziale. In seguito messo nero su bianco, in maniera oggettiva e diligente, dalla pattuglia della Cantonale.



Il Ministero pubblico, per ora, tace – Perché due poliziotti della Malcantone est sorvolano su un incidente di media gravità? Per quale motivo quel rapporto non era stato redatto in maniera corretta, tanto da suscitare una reazione decisa da parte dei "colleghi" della Cantonale? C'è chi parla di un presunto favoritismo verso una persona amica, il conducente appunto. I dettagli non sono noti. L'Ufficio stampa della polizia cantonale e il Ministero pubblico, interpellati da Tio/20Minuti sulla vicenda, non hanno rilasciato informazioni.



Il precedente – Non è la prima volta che accade un fatto con caratteristiche più o meno simili. Nel 2019 due agenti delle polizie intercomunali Malcantone Est e Malcantone Ovest erano finiti nella bufera con le accuse di favoreggiamento e abuso di autorità. In quell'occasione i due avevano "graziato" un collega poliziotto al volante che era risultato positivo all'alcol test.