Ecco quanto arsenico c'è nell'acqua potabile ticinese

BELLINZONA - 204 campioni d'acqua potabile, prelevati in tutto il Ticino in zone «ritenute problematiche per la presenza di arsenico».

L'analisi in cerca di tracce naturali della sostanza tossica, svolta dal Laboratorio cantonale, ha avuto un esito incredibilmente positivo: lo 0% dei campioni analizzati era da considerarsi non conforme, ovvero con una concentrazione della sostanza tossica al di sopra del limite di legge di 10µg/l (10 microgrammi per litro).

Un risultato, questo, ottenuto «soprattutto grazie all’impegno delle aziende coinvolte, ma anche grazie al grande lavoro di controllo e informazione da parte del Laboratorio cantonale», riporta in comunicato il Laboratorio, «in alcuni casi sono stati necessari investimenti di diverse centinaia di migliaia di franchi da parte dei comuni». Quello dell'arsenico nelle acque potabili è un problema diffuso tanto a livello svizzero quanto a livello cantonale.

«In alcune zone si è presentato un fenomeno particolare che ha creato qualche grattacapo alle aziende coinvolte», spiega il rapporto che conferma come si tratti però di «un fenomeno raro».

Si tratta del rilascio di arsenico "incrostatosi" con gli anni all'interno delle vecchie tubature in ferro che veniva gradualmente sciolto dall'acqua già dearsenizzata dagli impianti e che quindi - in maniera contraria - finiva per aumentare la concentrazione della sostanza velenosa.

Sono davvero manciata i casi-limite proprio a ridosso dei 10µg/l: «Questi casi sono stati monitorati da vicino e, in collaborazione con le aziende distributrici d’acqua, il valore ha potuto essere ulteriormente abbassato per garantire una maggiore sicurezza nel rispetto del limite».